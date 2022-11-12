Bensu Soral’ın Minili Pozları Dudakları Uçuklattı! Tişörtünü Kaldırıp Öyle Pozlar Verdi Ki, Instagram Alev Alev Yanıyor! “Vay Maşallah!”

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ve rol aldığı İçerde isimli dizi ile yıldızı parlayan Bensu Soral, şimdilerde Tuzak isimli dizinin Ceren karakterine hayat vermeye başladı. Yaptığı açıklamalar ile sık sık magazinin gündemine oturan Bensu Soral’dan geçtiğimiz gün bir açıklama daha geldi. Bensu Soral’ın açıklamaları sonrası yaptığı paylaşım ise, sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi! Peki, Bensu Soral ne açıklaması yaptı? Bensu Soral nasıl bir paylaşım yaptı? Bensu Soral’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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