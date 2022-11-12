Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral’ın Minili Pozları Dudakları Uçuklattı! Tişörtünü Kaldırıp Öyle Pozlar Verdi Ki, Instagram Alev Alev Yanıyor!
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ve rol aldığı İçerde isimli dizi ile yıldızı parlayan Bensu Soral, şimdilerde Tuzak isimli dizinin Ceren karakterine hayat vermeye başladı. Yaptığı açıklamalar ile sık sık magazinin gündemine oturan Bensu Soral’dan geçtiğimiz gün bir açıklama daha geldi. İşte detaylar...
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ve rol aldığı İçerde isimli dizi ile yıldızı parlayan Bensu Soral, şimdilerde Tuzak isimli dizinin Ceren karakterine hayat vermeye başladı. Yaptığı açıklamalar ile sık sık magazinin gündemine oturan Bensu Soral’dan geçtiğimiz gün bir açıklama daha geldi. Bensu Soral’ın açıklamaları sonrası yaptığı paylaşım ise, sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi! Peki, Bensu Soral ne açıklaması yaptı? Bensu Soral nasıl bir paylaşım yaptı? Bensu Soral’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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12 Kas 2022 - 22:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.