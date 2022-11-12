- 12 Kas 2022 - 16:13 G: 12 Kas 2022 - 16:17

Çocuktan Al Haberi’nin Ebrar’ı Artık Tanınacak Gibi Değil! Ağzı, Yüzü, Gözü, Kaşı… “Çocuğu Estetik Yaptırdılar Sandım!”

İlk kez 1998 yılında seyirci ile buluşan Çocuktan Al Haberi programı, dönem dönem kesintiye uğrasa da senelerce seyirci karşısına çıktı. Pek çok çocuk oyuncuğu sektöre kazandıran Çocuktan Al Haberi programında yarışan özellikle bazı yarışmacılar, yaşlarından daha büyük cevapları ile hafızalara kazındı. İşte Ebrar Demirbilek ile ilgili detaylar...

İlk kez 1998 yılında seyirci ile buluşan Çocuktan Al Haberi programı, dönem dönem kesintiye uğrasa da senelerce seyirci karşısına çıktı. Pek çok çocuk oyuncuğu sektöre kazandıran Çocuktan Al Haberi programında yarışan özellikle bazı yarışmacılar, yaşlarından daha büyük cevapları ile hafızalara kazındı. O isimlerden biri olan Ebrar Demirbilek, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Peki, Çocuktan Al Haberi programının Ebrar Demirbilek’i kimdir? Ebrar Demirbilek şimdi ne yapıyor? Ebrar Demirbilek kaç yaşında, son hali nasıl? İşte, detaylar…

12 Kas 2022 - 16:13 - Magazin

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Çocuktan Al Haberi’nin Ebrar’ı Artık Tanınacak Gibi Değil! Ağzı, Yüzü, Gözü, Kaşı… “Çocuğu Estetik Yaptırdılar Sandım!” mask
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