Aile Bakanlığı 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Yapıyor! Kiracı ve Ev Sahibine Ayrım Yapmadan Veriliyor! Kar Yağmadan Tüm Evler Isınacak! Şartlar Açıklandı...

Artan hayat pahalılığına karşı, daha da maliyetli geçecek olan kış aylarına hazırlanmış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi haneleri desteklemek için harekete geçti. Bakanlık adına açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış aylarında vatandaş ile buluşacak olan destek ödemelerine ilişkin detaylı bir bilgi verdi.

Öte yandan Bakan Yanık’ın açıklamaları arasında doğalgaz desteğine ilişkin de önemli ifadeler yer aldı. Peki, doğalgaz desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kış desteği ne, ne kadar? İşte, detaylar…