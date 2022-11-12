- 12 Kas 2022 - 16:16 G: 12 Kas 2022 - 16:20

Devlet Düğmeye Bastı! Kar Yağmadan Doğalgaz Desteği Cepleri Isıtacak! Şartlar Açıklandı; Yüzler Güldü… Hemen Başvurun!

Artan hayat pahalılığına karşı, daha da maliyetli geçecek olan kış aylarına hazırlanmış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi haneleri desteklemek için harekete geçti. Bakanlık adına açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış aylarında vatandaş ile buluşacak olan destek ödemelerine ilişkin detaylı bir bilgi verdi. İşte detaylar...

Artan hayat pahalılığına karşı, daha da maliyetli geçecek olan kış aylarına hazırlanmış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi haneleri desteklemek için harekete geçti. Bakanlık adına açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış aylarında vatandaş ile buluşacak olan destek ödemelerine ilişkin detaylı bir bilgi verdi. Öte yandan Bakan Yanık’ın açıklamaları arasında doğalgaz desteğine ilişkin de önemli ifadeler yer aldı. Peki, doğalgaz desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kış desteği ne, ne kadar? İşte, detaylar…

12 Kas 2022 - 16:16 - Gündem

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