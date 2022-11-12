- 12 Kas 2022 - 20:09

İŞKUR Acil İş İlanını Duyurdu! Bugün Başlayan 1 Ay Sonra 11 Bin Lira Maaş Alacak! Tam Tamına 69 İlde… 19 – 38 Yaş Herkes Başvursun!

İş arayan vatandaşların sıklıkla başvuru yaptığı yerlerden biri olan Türkiye’nin resmi iş bulma platformu olan Türkiye İş Kurumu ya da kısa adıyla İŞKUR, kasım ayı itibariyle açık olan ilanlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu ay, her zamankinden daha da çok alım yapacağı görülen İŞKUR’un maaş baremi çok konuşulurken; başvuruların hangi şartlarda ve nasıl yapılacağı da öğrenildi. İşte detaylar...

İş arayan vatandaşların sıklıkla başvuru yaptığı yerlerden biri olan Türkiye’nin resmi iş bulma platformu olan Türkiye İş Kurumu ya da kısa adıyla İŞKUR, kasım ayı itibariyle açık olan ilanlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu ay, her zamankinden daha da çok alım yapacağı görülen İŞKUR’un maaş baremi çok konuşulurken; başvuruların hangi şartlarda ve nasıl yapılacağı da öğrenildi! Peki, İŞKUR’da açık pozisyonlar, iş ilanları neler? İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvuru yapılır? İŞKUR işleri ne kadar maaş getiriyor? İşte, detaylar….

12 Kas 2022 - 20:09 - Gündem

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