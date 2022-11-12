Akaryakıt Fiyatları Otomobili Olanı Tokatladı! 12 Kasım LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Ağızları 40 Karış Açık Bıraktı! “Şaka Gibi!”

Akaryakıt fiyatlarının etkilendiği brent tipi petrolün varil fiyatına yaşanan gelişmeler, sürücülerin gözünün kulağının sürekli olarak pompaya kilitlenmesini sağladı. Bu hafta ani düşüşler ve yükselişler gören brent tipi petrolün varil fiyatında haftanın son işlem gününün tamamlanmasının ardından grafik de netleşti. Brent tipi petrolün varil fiyatındaki durumun netleşmesinin ardından ise, akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olup olmadığı da yanıt buldu. Peki, akaryakıt fiyatlarına zam var mı? Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 12 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları…