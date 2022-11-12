Akaryakıt Fiyatları Otomobili Olanı Tokatladı! 12 Kasım LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Ağızları 40 Karış Açık Bıraktı! “Şaka Gibi!”
Akaryakıt fiyatlarının etkilendiği brent tipi petrolün varil fiyatına yaşanan gelişmeler, sürücülerin gözünün kulağının sürekli olarak pompaya kilitlenmesini sağladı. Bu hafta ani düşüşler ve yükselişler gören brent tipi petrolün varil fiyatında haftanın son işlem gününün tamamlanmasının ardından grafik de netleşti. İşte detaylar...
Akaryakıt fiyatlarının etkilendiği brent tipi petrolün varil fiyatına yaşanan gelişmeler, sürücülerin gözünün kulağının sürekli olarak pompaya kilitlenmesini sağladı. Bu hafta ani düşüşler ve yükselişler gören brent tipi petrolün varil fiyatında haftanın son işlem gününün tamamlanmasının ardından grafik de netleşti. Brent tipi petrolün varil fiyatındaki durumun netleşmesinin ardından ise, akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olup olmadığı da yanıt buldu. Peki, akaryakıt fiyatlarına zam var mı? Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 12 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları…
12 Kas 2022 - 20:10 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.