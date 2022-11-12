Masterchef Burak Kaya’nın Sevgilisi Stüdyoyu Bastı! Şefler Bile Engel Olamadı; Öyle Bir Kavga Alevlendi Ki… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Burak Kaya’nın sevgilisi resmen terör estirdi! Sevgilisinin terör estirdiği iddia edilen Burak Kaya herkesi şok içerisinde bıraktı. Şeflerin bile engel olamadığı Burak Kaya’nın sevgilisi resmen o isme saç baş girdi! Sosyal medyanın konuştuğu bu kavga ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her iki takımda bireysel dokunulmazlık mücadelesi için canla başla savaşmıştı. Mavi takım oyunu kazanınca Kırmızı takım ise dokunulmazlık mücadelesi vermişti. Gün sonunda eleme potasına giden isimler Büşra ve Yağız olmuştu. Masterhcef yarışmasının öne çıkan isimlerinden biri olan Burak Kaya ise sevgilisiyle herkese şoku yaşattı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.