Masterchef Burak Kaya’nın Sevgilisi Stüdyoyu Geldi! Şefler Bile Engel Olamadı; Öyle Bir Kavga Alevlendi Ki… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her iki takımda bireysel dokunulmazlık mücadelesi için canla başla savaşmıştı. Mavi takım oyunu kazanınca Kırmızı takım ise dokunulmazlık mücadelesi vermişti. Gün sonunda eleme potasına giden isimler Büşra ve Yağız olmuştu. Masterhcef yarışmasının öne çıkan isimlerinden biri olan Burak Kaya ise sevgilisiyle herkese şoku yaşattı! Peki, neler oluyor?

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