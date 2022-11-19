Araç Alacaklara Müjdeli Haber! ÖTV Matrah Sonrası Fiyat Listesi Belli Oldu! 50 Bin TL İndirimle, Sadece 349 Bin TL! Bunu Kaçıran Başını Duvarlara Çok Vurur!
Artan otomobil fiyatlarını dizginlemek adına harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Özel Tüketim Vergisi ya da ÖTV matrahı düzenlemesine ilişkin çalışmaları başladı. Bu çalışmanın sıfır otomobil fiyatlarını ne kadar değiştireceği merak ediliyordu ki, uzmanlar hemen hesap makinesinin başına geçti! İşte otomobil fiyatları ile ilgili son detaylar...
Artan otomobil fiyatlarını dizginlemek adına harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Özel Tüketim Vergisi ya da ÖTV matrahı düzenlemesine ilişkin çalışmaları başladı. Bu çalışmanın sıfır otomobil fiyatlarını ne kadar değiştireceği merak ediliyordu ki, uzmanlar hemen hesap makinesinin başına geçti! Peki, ÖTV düzenlemesi sıfır araçların fiyatını düşürecek? ÖT matrah düzenlemesi nedir, neyi değiştirecek? ÖTV matrahı düzenlemesi sonra araçlar ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar…
19 Kas 2022 - 01:21 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.