- 19 Kas 2022 - 01:21 G: 19 Kas 2022 - 01:22

Araç Alacaklara Müjdeli Haber! ÖTV Matrah Sonrası Fiyat Listesi Belli Oldu! 50 Bin TL İndirimle, Sadece 349 Bin TL! Bunu Kaçıran Başını Duvarlara Çok Vurur!

Artan otomobil fiyatlarını dizginlemek adına harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Özel Tüketim Vergisi ya da ÖTV matrahı düzenlemesine ilişkin çalışmaları başladı. Bu çalışmanın sıfır otomobil fiyatlarını ne kadar değiştireceği merak ediliyordu ki, uzmanlar hemen hesap makinesinin başına geçti! İşte otomobil fiyatları ile ilgili son detaylar...

Artan otomobil fiyatlarını dizginlemek adına harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Özel Tüketim Vergisi ya da ÖTV matrahı düzenlemesine ilişkin çalışmaları başladı. Bu çalışmanın sıfır otomobil fiyatlarını ne kadar değiştireceği merak ediliyordu ki, uzmanlar hemen hesap makinesinin başına geçti! Peki, ÖTV düzenlemesi sıfır araçların fiyatını düşürecek? ÖT matrah düzenlemesi nedir, neyi değiştirecek? ÖTV matrahı düzenlemesi sonra araçlar ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar…

19 Kas 2022 - 01:21 - Gündem

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