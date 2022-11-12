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12 Kas 2022 - 20:10

Araç Alacakları Mutluluktan Ağlatacak Haber! Sadece 349 Bin Lira… Bunu Kaçıran Başını Duvarlara Çok Vurur!

Artan otomobil fiyatlarını dizginlemek adına harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Özel Tüketim Vergisi ya da ÖTV matrahı düzenlemesine ilişkin çalışmaları başladı. Bu çalışmanın sıfır otomobil fiyatlarını ne kadar değiştireceği merak ediliyordu ki, uzmanlar hemen hesap makinesinin başına geçti! İşte otomobil fiyatları ile ilgili son detaylar...