Yargı’nın Derya Savcı’sı Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Baş Döndürdü! “Aman Pars Savcı Görmesin!” Fiziğiyle Ders Kitaplarına Yakında Konu Olacak…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisine sonradan katılan ama fırtınalar estiren Şükran Ovalı sosyal medyada yankı uyandırıyordu. Güzelliğiyle Pars Savcı’nın aklını başından alan Derya Savcı, bir bakanı bir daha baktırmıştı. Güzel oyuncu Şükran Ovalı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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