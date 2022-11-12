- 12 Kas 2022 - 23:35

Yargı’nın Derya Savcı’sı Şükran Ovalı'nın Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Baş Döndürdü! “Aman Pars Savcı Görmesin!” Fiziğiyle Ders Kitaplarına Yakında Konu Olacak…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Derya Savcı karakterine hayat veren Şükran Ovalı, kasığına kadar açılan elbisesiyle resmen başları döndürdü. Hayranlarından “Aman Pars savcı görmesin” yorumlarını alan Şükran Ovalı, adeta fiziğiyle ders kitaplarına konu olacağını gösterdi. İşte Şükran Ovalı’nın çok konuşulan o pozları…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisine sonradan katılan ama fırtınalar estiren Şükran Ovalı sosyal medyada yankı uyandırıyordu. Güzelliğiyle Pars Savcı’nın aklını başından alan Derya Savcı, bir bakanı bir daha baktırmıştı. Güzel oyuncu Şükran Ovalı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Kas 2022 - 23:35 Ankara- Yaşam

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