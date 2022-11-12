- 12 Kas 2022 - 20:10

Seda Sayan’ın Başı Büyük Belada! Öyle Bir Görseli Basına Sızdı Ki… “Çağlar Ökten Görmeden Sil!” Kimse İhtimal Bile Vermemişti Ama…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın başı çok büyük belada! Öyle bir görsel basına sızdı ki, görenler “Çağlar Ökten görmeden hemen sil” demeden yapamadı! Kimse buna ihtimal bile vermek istemedi ama ortaya çıkan bulgular, dengelerin alt üst olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük aşkına “Evet” demişti. Büyük bir aşkla bağlı olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, aralarındaki yaş farkını sıfıra indirdiğine dair paylaşımlarda bulunuyorlardı. Düğünden hemen sonra ülke ülke gezen Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in haklarında defalarca kez boşanma iddiaları çıkmıştı ama ikili iddiaları yalanlamıştı. Seda Sayan’ın sosyal medyada yayılan görseli ise başına büyük bir çorap ördü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Kas 2022 - 20:10 Ankara- Yaşam

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