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12 Kas 2022 - 23:35

Seda Sayan’ın Başına Büyük Dert Aldı! Öyle Bir Görseli Basına Sızdı Ki… “Çağlar Ökten Görmeden Sil!” Kimse İhtimal Bile Vermemişti Ama…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın başı çok büyük belada! Öyle bir görsel basına sızdı ki, görenler “Çağlar Ökten görmeden hemen sil” demeden yapamadı! Kimse buna ihtimal bile vermek istemedi ama ortaya çıkan bulgular, dengelerin alt üst olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…