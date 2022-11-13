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13 Kas 2022 - 09:40

Altın Fiyatlarında Yerle Yeksan Edecek Gelişme! Milyonlar Bu Gelişme Sonrasında Kalpten Gidebilir… 13 Kasım Altın Fiyatları Kuyumcuları Çıldırttı!

Altın fiyatlarında yerle yeksan edilecek bir gelişme yaşandı. Milyonlar bu gelişme sonrasında adeta yerle bir oldu! 13 Kasım tarihi itibariyle altın fiyatlarını inceleyenler ne diyeceğini şaşırdı. Kasım ayının ortalarına doğru girilen şu süreçte altına yatırım yapanlar ise ilerleyen süreçlerde altına ne olacağını araştırıyor. Altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak edenler ise kafalardaki sorularına yanıt arıyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?