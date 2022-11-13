Altın Fiyatlarında Yerle Yeksan Edecek Gelişme! Milyonlar Bu Gelişme Sonrasında Kalpten Gidebilir… 13 Kasım Altın Fiyatları Kuyumcuları Çıldırttı!
Altın fiyatlarında yerle yeksan edilecek bir gelişme yaşandı. Milyonlar bu gelişme sonrasında adeta yerle bir oldu! 13 Kasım tarihi itibariyle altın fiyatlarını inceleyenler ne diyeceğini şaşırdı. Kasım ayının ortalarına doğru girilen şu süreçte altına yatırım yapanlar ise ilerleyen süreçlerde altına ne olacağını araştırıyor. Altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak edenler ise kafalardaki sorularına yanıt arıyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
FED Faiz kararından sonra rüzgarı ters yönde estiren altın, kafaları allak bullak etmişti. Altın eksperleri yükselişlerin sadece bununla kalmayacağının, yeniden ve yükselerek yükseleceğini açıklamıştı. Altındaki bu yükseliş hakkında bomba gerçekler ortaya çıktı! İşte 13 Kasım altın fiyatları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.