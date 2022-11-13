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13 Kas 2022 - 10:28

Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri’yi Dudak Dudağa Gören Kişi Belli Oldu! Ne Feride, Ne Sedat, Ne Muzo… Konak Tarumar Olacak!

Kanal D ekranlarının en başarılı yapımlarından biri olan Camdaki Kız’da ortalık karıştı! Nalan ve Hayri’nin öpüştüğünü gören kişi ortaya çıkınca sosyal medya resmen zangır zangır sallandı! Dudak dudağa hallerini gören kişinin Sedat, Feride ya da Muzo olacağına dair yorumlar gelmişti ama asıl gerçek şimdi ortaya çıktı. Konağı tarumar edecek olan gelişme, Sedat ve Nalan’ı boşanmaya kadar götürecek! İşte merak edilen tüm detaylar…