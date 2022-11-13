- 13 Kas 2022 - 10:28 G: 13 Kas 2022 - 10:38

Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri’yi Dudak Dudağa Gören Kişi Belli Oldu! Ne Feride, Ne Sedat, Ne Muzo… Konak Tarumar Olacak!

Kanal D ekranlarının en başarılı yapımlarından biri olan Camdaki Kız’da ortalık karıştı! Nalan ve Hayri’nin öpüştüğünü gören kişi ortaya çıkınca sosyal medya resmen zangır zangır sallandı! Dudak dudağa hallerini gören kişinin Sedat, Feride ya da Muzo olacağına dair yorumlar gelmişti ama asıl gerçek şimdi ortaya çıktı. Konağı tarumar edecek olan gelişme, Sedat ve Nalan’ı boşanmaya kadar götürecek! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerinden bulunduğu Camdaki Kız, Perşembe akşamlarını sallıyordu. Her bir bölümünde ayrı bir şok yaşatan Camdaki Kız’da Nalan ve Hayri’nin aşkı giderek artıyordu. Sedat’tan iyice sıtkı sıyrılan Nalan, her fırsatta Hayri’nin yanına koşuyordu. Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümde ise Nalan, koşa kola Hayri’nin yanına gitmişti. Nalan ve Hayri’nin öpüştüğü anlarda ise bir kişi araçtan inmişti! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?

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13 Kas 2022 - 10:28 Ankara- Yaşam

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