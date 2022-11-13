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13 Kas 2022 - 21:06

Kızılcık Şerbeti Dizisinin Nursema’sı Ceren Karakoç Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eşi Osman Karakoç İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti!

SHOW TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih’in kardeşi Nursema’ya hayat veren Ceren Karakoç, herkesi şok içerisinde bıraktı. Dizideki hallerinden daha farklı görünen Ceren Karakoç’u o halde görenler ise “Sen neymişsin be böyle” yorumlarında bulundular! İşte sosyal medyayı sallayan Kızılcık Şerbeti oyuncusunu o kareleri…