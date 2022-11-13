- 13 Kas 2022 - 21:06 G: 13 Kas 2022 - 21:07

Kızılcık Şerbeti Dizisinin Nursema’sı Ceren Karakoç Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eşi Osman Karakoç İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti!

SHOW TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih’in kardeşi Nursema’ya hayat veren Ceren Karakoç, herkesi şok içerisinde bıraktı. Dizideki hallerinden daha farklı görünen Ceren Karakoç’u o halde görenler ise “Sen neymişsin be böyle” yorumlarında bulundular! İşte sosyal medyayı sallayan Kızılcık Şerbeti oyuncusunu o kareleri…

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Daha yayınlandığı ilk bölümde dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, seyircileri ikiye bölüyordu. Kimi Nursema karakterini haklı bulurken kimi ise Nursema’nın davranışlarını aşırı buluyordu. Kızılcık Şerbeti dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Ceren Karakoç’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Kas 2022 - 21:06 Ankara- Yaşam

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