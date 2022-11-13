Derya Uluğ’un Simsiyah Bikinisi Cayır Cayır Yaktı! “Bu da Kabak Çiçeği Gibi Açıldı!” Şezlonga Sere Serpe Uzanıp… Yorumlar Arka Arkaya!

36 yaşında olmasına rağmen birçok 18’lik genç kızdan çok daha güzel bir auraya sahip olan Derya Uluğ’un her bir paylaşımı olay yaratıyor. Oldukça çekici sahne kıyafetleri giyerek akılları başlardan alan Derya Uluğ, konserlere kısa bir ara vererek çıkmış olduğu Dubai tatilinden kareler paylaşarak şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!