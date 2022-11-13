Derya Uluğ’un Simsiyah Bikinisi Cayır Cayır Yaktı! “Bu da Kabak Çiçeği Gibi Açıldı!” Şezlonga Sere Serpe Uzanıp… Yorumlar Arka Arkaya!
Şarkılarıyla kulakların paslarını silen güzeller güzeli oyuncu Derya Uluğ’un sosyal medya kareleri olay yarattı. Siyah bir bikini giyerek cayır cayır yakan Derya Uluğ’a “Bu da kabak çiçeği gibi açıldı” yorumları yapıldı. Şezlonga sere serpe uzanan Derya Uluğ’a hayranları ise yorum yapamadan duramadı! İşte Derya Uluğ’un çok çok konuşulan o bikinili pozları…
36 yaşında olmasına rağmen birçok 18’lik genç kızdan çok daha güzel bir auraya sahip olan Derya Uluğ’un her bir paylaşımı olay yaratıyor. Oldukça çekici sahne kıyafetleri giyerek akılları başlardan alan Derya Uluğ, konserlere kısa bir ara vererek çıkmış olduğu Dubai tatilinden kareler paylaşarak şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.