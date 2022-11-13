- 13 Kas 2022 - 13:36 G: 13 Kas 2022 - 13:54

Masterchef Yarışmasının Finali Sonunda Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Düğmeye Basınca Her Şey Yerle Bir Oldu… Yayından Kaldırılıyor; Emir Büyük Yerden!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in finali ortaya çıktı! Acun Ilıcalı, düğmeye basında her şey resmen yerle bir oldu! Yayından kaldırılmasına karar verilen Masterchef için emir büyük yerden verildi. Sosyal medyada yankı uyandıran bu paylaşım herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım, ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele vermişti. Mavi takım oyunu kazanınca tüm yarışmacılar bireysel bir biçimde oyun oynamışlardı. Gün sonunda kazana isim Gamze olmuştu. Bu akşam oynanacak olan oyunla birlikte yarışmacılar artık 11 kişi kalacaktı. Finale sayılı bir zamanı kaldığı görülen Masterchef yarışmasının finali ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Kas 2022 - 13:36 Ankara- Yaşam

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