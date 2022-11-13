Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Kas 2022 - 13:36

Masterchef Yarışmasının Finali Sonunda Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Düğmeye Basınca Her Şey Yerle Bir Oldu… Yayından Kaldırılıyor; Emir Büyük Yerden!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in finali ortaya çıktı! Acun Ilıcalı, düğmeye basında her şey resmen yerle bir oldu! Yayından kaldırılmasına karar verilen Masterchef için emir büyük yerden verildi. Sosyal medyada yankı uyandıran bu paylaşım herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…