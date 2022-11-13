Hadise’den Mehmet Dinçerler’e “Kapak!” Mosmor Edip Bıraktı; Boşanmanın Arından Taşı Gediğine Koydu! Sosyal Medya Bu Açıklamayı Konuşuyor! Meğer…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den eski kocasına skandal bir gönderme geldi. Birçok kişi o paylaşımı duyunca “Mehmet Dinçerler’e kapak gönderme” yorumlarında bulundu! Mosmor edip bırakan Hadise, boşanmanın ardından taşı gediğine koydu! Sosyal medyanın konuştuğu açıklama ağızların açık kalmasına neden oldu! İşe merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında herkesin dikkatini üzerine çeken bir evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak aşkını duyurmuştu. Nisan ayının son gününde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, Eylül ayının son gününde boşanmıştı. Sadece 5 ay evli kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Boşanma sonrasında birbirlerine göndermede bulunan ikiliden şimdide Hadise sessizliğini bozdu. Peki, Hadise bu kez ne dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.