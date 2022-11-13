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13 Kas 2022 - 14:27

Hadise’den Mehmet Dinçerler’e “Kapak!” Mosmor Edip Bıraktı; Boşanmanın Arından Taşı Gediğine Koydu! Sosyal Medya Bu Açıklamayı Konuşuyor! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den eski kocasına skandal bir gönderme geldi. Birçok kişi o paylaşımı duyunca “Mehmet Dinçerler’e kapak gönderme” yorumlarında bulundu! Mosmor edip bırakan Hadise, boşanmanın ardından taşı gediğine koydu! Sosyal medyanın konuştuğu açıklama ağızların açık kalmasına neden oldu! İşe merak edilen tüm detaylar…