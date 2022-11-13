Yalı Çapkını Dizisinin Ferit Korhan’ı Saç Baş Yoldurmuştu; Meğer Bu Yüzdenmiş… Seyran’ı Zorla Yatağa Alınca İpler Koptu; “Hadsiz!”
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Ferit Korhan karakteri seyircilerin hem gülmesine hem de saç baş yolmasına neden oluyordu. En son olarak Seyran’ı zorla yatağına çeken Ferit’e “Hadsiz” yorumları yapılmış hatta bu yaptığının tecavüz olduğu bile konuşulmuştu! Ferit’in bir öyle bir böyle tavırlarının sebebi ise seyirciler tarafından bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, daha ilk bölümüyle milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çekmişti. Dizide bulunan Ferit Korhan ise yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalarken; davranışlarıyla “İllallah” dedirtiyordu. Yayınlanan son bölümdeki bir kare Ferit’in bu davranışlarının nedenini gösterdi. Meğer…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.