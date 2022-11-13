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13 Kas 2022 - 17:04

Zeynep Bastık’ın Kumaş Parçasını Göğsüne Sarınca Olanlar Oldu! “Elbise Demeye 1000 Şahit İster!” Görenler Gözlerine İnanmak Bile İstemiyor…

Şarkılarıyla kulakların pasını silen Zeynep Bastık’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım olay yarattı. “Kumaş parçası” olduğu iddia edilen elbisesinin göğüs kısmı olay yarattı. Öyle ki, birçok kişi Zeynep Bastık’a tepkide bulunarak; “Elbise demeye bin şahit ister” yorumlarına bulundu! Görenlerin gözlerine bile inanmak istemediği Zeynep Bastık, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…