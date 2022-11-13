Zeynep Bastık’ın Kumaş Parçasını Göğsüne Sarınca Olanlar Oldu! “Elbise Demeye 1000 Şahit İster!” Görenler Gözlerine İnanmak Bile İstemiyor…
Şarkılarıyla kulakların pasını silen Zeynep Bastık’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım olay yarattı. “Kumaş parçası” olduğu iddia edilen elbisesinin göğüs kısmı olay yarattı. Öyle ki, birçok kişi Zeynep Bastık’a tepkide bulunarak; “Elbise demeye bin şahit ister” yorumlarına bulundu! Görenlerin gözlerine bile inanmak istemediği Zeynep Bastık, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda 11 ay evli kaldığı Tolga Akış’la boşanma kararı alan Zeynep Bastık, boşanmadan sonra imaj değiştirmiş ve bambaşka birisine dönüşmüştü. Saçlarını küt kestiren Bastık, tarzında da değişime gitmişti. Peki, Zeynep Bastık nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.