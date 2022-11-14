Çocuklu Ailelere 650 TL Yardım Müjdesi Verildi! 1, 2 ve 3 Çocuklu Aileler Hemen Başvurun, Parayı Cebinize Koyun… Geçim Derdi Bu Haberle Bitiyor!

Zamlar ve enflasyon arasındaki yarış giderek artıyor ve geçim derdi de üst düzeye geliyor. Kasım ayına da girilmesiyle birlikte birçok kişi çocuk destek paketinin kimlere verileceğini ve ne kadar olacağı yönünde araştırmalarına başladı! Peki, Bakan Derya Yanık nasıl bir açıklamada bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!