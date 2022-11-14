- 14 Kas 2022 - 10:35 G: 14 Kas 2022 - 10:36

Çocuklu Ailelere 650 TL Yardım Müjdesi Verildi! 1, 2 ve 3 Çocuklu Aileler Hemen Başvurun, Parayı Cebinize Koyun… Geçim Derdi Bu Haberle Bitiyor!

Çocuklu ailelere büyük müjde verildi! 1, 2, 3 ve daha fazla çocuk sahibi ailelere verilmek üzere hazırlanan 650 lira ödeme, geçim derdine kısa bir ara verecek! Devletin düğmeye basmasıyla birlikte bakanlıktan da ilk açıklama geldi. Peki, çocuk destek ödemesi ne kadar, nasıl başvuru yapılıyor?

Zamlar ve enflasyon arasındaki yarış giderek artıyor ve geçim derdi de üst düzeye geliyor. Kasım ayına da girilmesiyle birlikte birçok kişi çocuk destek paketinin kimlere verileceğini ve ne kadar olacağı yönünde araştırmalarına başladı! Peki, Bakan Derya Yanık nasıl bir açıklamada bulundu?

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ! 

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Kas 2022 - 10:35 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ebru Polat Evleniyor Mu? Öyle Bir Açıklama Geldi Ki Herkes Şok Oldu. ''Memem Küçük Kocam Benimle Yatmıyor''... Hayranlarının Ağzı 40 Karış Açık Kaldı! mask
Ebru Polat Evleniyor Mu? Öyle Bir Açıklama Geldi Ki Herkes Şok Oldu. ''Memem Küçük Kocam Benimle Yatmıyor''... Hayranlarının Ağzı 40 Karış Açık Kaldı!
Arka Sokaklar Dizisine Mesut Komiser Geri Dönüyor! Kararını Verdi! Sadece 3 Bölüm İçin Rekor Ücret Alacak… “Ali Komiser Ne Zaman Gelecek?” mask
Arka Sokaklar Dizisine Mesut Komiser Geri Dönüyor! Kararını Verdi! Sadece 3 Bölüm İçin Rekor Ücret Alacak… “Ali Komiser Ne Zaman Gelecek?”
Altını Olanlar Yandı! Yatırımcılar Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı Bile… 14 Kasım Altın Fiyatları Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor? mask
Altını Olanlar Yandı! Yatırımcılar Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı Bile… 14 Kasım Altın Fiyatları Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor?
İŞKUR 11 Bin TL Maaşlı İş İlanlarını Duyurdu! Bugün Başlayan 1 Ay Sonra Maaş Alacak! Tam Tamına 69 İlde… 19 – 38 Yaş Herkes Başvursun! mask
İŞKUR 11 Bin TL Maaşlı İş İlanlarını Duyurdu! Bugün Başlayan 1 Ay Sonra Maaş Alacak! Tam Tamına 69 İlde… 19 – 38 Yaş Herkes Başvursun!
Evlilikte Bencil, Beceriksiz ve Kalpsiz Burçlar Belli Oldu! Bu Burçlarla Evlenmeyin, Uzak Durun! İşte Aile Kurmayı Beceremeyen Sabıkalı O Burçlar… mask
Evlilikte Bencil, Beceriksiz ve Kalpsiz Burçlar Belli Oldu! Bu Burçlarla Evlenmeyin, Uzak Durun! İşte Aile Kurmayı Beceremeyen Sabıkalı O Burçlar…
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran Ferit'e İstediğini Veriyor! Tek Şartı Var...! Dantelli Gecelik Sahnesi Şok Etti! Seyran’a Yapılan Ahlaksız Teklif… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran Ferit'e İstediğini Veriyor! Tek Şartı Var...! Dantelli Gecelik Sahnesi Şok Etti! Seyran’a Yapılan Ahlaksız Teklif…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL