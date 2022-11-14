Çocuklu Ailelere 650 TL Yardım Müjdesi Verildi! 1, 2 ve 3 Çocuklu Aileler Hemen Başvurun, Parayı Cebinize Koyun… Geçim Derdi Bu Haberle Bitiyor!
Çocuklu ailelere büyük müjde verildi! 1, 2, 3 ve daha fazla çocuk sahibi ailelere verilmek üzere hazırlanan 650 lira ödeme, geçim derdine kısa bir ara verecek! Devletin düğmeye basmasıyla birlikte bakanlıktan da ilk açıklama geldi. Peki, çocuk destek ödemesi ne kadar, nasıl başvuru yapılıyor?
Zamlar ve enflasyon arasındaki yarış giderek artıyor ve geçim derdi de üst düzeye geliyor. Kasım ayına da girilmesiyle birlikte birçok kişi çocuk destek paketinin kimlere verileceğini ve ne kadar olacağı yönünde araştırmalarına başladı! Peki, Bakan Derya Yanık nasıl bir açıklamada bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.