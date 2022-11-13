- 13 Kas 2022 - 17:49 G: 13 Kas 2022 - 17:55

Çocuklu Ailelere Büyük Müjde Verildi! 1, 2 ve 3 Çocuklu Aileler Hemen Başvurun, 650 Lirayı Cebinize Koyun… Geçim Derdi Bu Haberle Bitiyor!

Çocuklu ailelere büyük müjde verildi! 1, 2, 3 ve daha fazla çocuk sahibi ailelere verilmek üzere hazırlanan 650 lira ödeme, geçim derdine kısa bir ara verecek! Devletin düğmeye basmasıyla birlikte bakanlıktan da ilk açıklama geldi. Peki, çocuk destek ödemesi ne kadar, nasıl başvuru yapılıyor?

Zamlar ve enflasyon arasındaki yarış giderek artıyor ve geçim derdi de üst düzeye geliyor. Kasım ayına da girilmesiyle birlikte birçok kişi çocuk destek paketinin kimlere verileceğini ve ne kadar olacağı yönünde araştırmalarına başladı! Peki, Bakan Derya Yanık nasıl bir açıklamada bulundu?

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13 Kas 2022 - 17:49 Ankara- Yaşam

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Çocuklu Ailelere Büyük Müjde Verildi! 1, 2 ve 3 Çocuklu Aileler Hemen Başvurun, 650 Lirayı Cebinize Koyun… Geçim Derdi Bu Haberle Bitiyor! mask
Çocuklu Ailelere Büyük Müjde Verildi! 1, 2 ve 3 Çocuklu Aileler Hemen Başvurun, 650 Lirayı Cebinize Koyun… Geçim Derdi Bu Haberle Bitiyor!
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