- 14 Kas 2022 - 10:34

Ebru Polat Evleniyor Mu? Öyle Bir Açıklama Geldi Ki Herkes Şok Oldu. ''Memem Küçük Kocam Benimle Yatmıyor''... Hayranlarının Ağzı 40 Karış Açık Kaldı!

Şarkılarıyla kulakların pasını silen Ebru Polat’ın evlilik açıklaması ağızları açık bıraktı. Kısa bir süre önce cinsel içerikli görseller paylaşarak para kazandığı OnlyFans’tan linkini paylaşan Ebru Polat, evlilik açıklamasıyla ağızların açık kalmasına neden oldu. Hayranlarının ağzını 40 karış açık bırakan Ebru Polat, sosyal medyada yankı uyandırdı! Peki, Ebru Polat evleniyor mu?

Hem özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Ebru Polat, özellikle cesur kareleriyle herkesi şok ediyordu. Yaz sezonu boyunca bikinili ve mayolu pozlarını paylaşan Ebru Polat, fiziğinin muhteşemliğini herkese göstermişti. Başarılı şarkıcının evlilik sorusuna vermiş olduğu cevapla herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Kas 2022 - 10:34 Ankara- Yaşam

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