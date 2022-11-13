Masterchef Mehmet Şef Jürilikten Çekildi Mi? Twitter Acun Ilıcalı’nın Son Dakika Kararını Konuşuyor! Mehmet Şef’ten Dizleri Tir Tir Titreten Açıklama Geldi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü ayrı bir olay! “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’te bu akşam geriye sadece 11 isim kalacak. Yıllardır Türkiye’nin en iyi şefleri arayan Masterchef yarışmasında yaklaşık 15 hafta sonra şampiyon belli olacak. Yarışmacıların sayısının tek tek azaldığı Masterchef yarışmasından şimdi de jüri eksilmesi yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

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