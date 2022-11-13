Masterchef Mehmet Şef Jürilikten Çekildi Mi? Twitter Acun Ilıcalı’nın Son Dakika Kararını Konuşuyor! Mehmet Şef’ten Dizleri Tir Tir Titreten Açıklama Geldi…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın yarışmadan çekilme kararı aldığı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın almış olduğu son dakika kararı, şok içerisinde bıraktı! Mehmet Şef’ten ise dizleri tir tir titreten bir açıklama geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü ayrı bir olay! “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’te bu akşam geriye sadece 11 isim kalacak. Yıllardır Türkiye’nin en iyi şefleri arayan Masterchef yarışmasında yaklaşık 15 hafta sonra şampiyon belli olacak. Yarışmacıların sayısının tek tek azaldığı Masterchef yarışmasından şimdi de jüri eksilmesi yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.