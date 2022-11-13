Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Havuz Pozuyla Nefes Kesti! “Sizin Oraya Soğuklar Gelmedi Mi?” Onu O Halde Gören Buz Tutuyor…

Gönül Dağı dizisinde başrol olarak bulunan ve Berk Atan’la muhteşem bir uyumu bulunan Gülsim Ali İlhan, Dilek karakteriyle kalplerde taht kurmuştu. Diziden geçtiğimiz sezon ayrılan Gülsim Ali İlhan, sevenlerine ise senaryo gereği diziden ayrılmak zorunda kaldığını açıklamıştı. Başarılı oyuncunun bu vedasının ardından yeni dizi anlaşmaları çıkmıştı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Gülsim Ali İlhan, havuz başındaki pozlarıyla nefesleri kesti. İşte merak edilenler…

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