Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Havuz Pozuyla Nefes Kesti! “Sizin Oraya Soğuklar Gelmedi Mi?” Onu O Halde Gören Buz Tutuyor…
TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, havuz pozuyla nefesleri kesti. “Sizin oraya soğuklar gelmedi mi?” yorumlarını alan Gülsim Ali İlhan’ı o halde gören resmen buz tuttu. Kısa sürede binlerce beğeni alan Gülsim Ali İlhan, hayranlarını şaşırtmayı başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gönül Dağı dizisinde başrol olarak bulunan ve Berk Atan’la muhteşem bir uyumu bulunan Gülsim Ali İlhan, Dilek karakteriyle kalplerde taht kurmuştu. Diziden geçtiğimiz sezon ayrılan Gülsim Ali İlhan, sevenlerine ise senaryo gereği diziden ayrılmak zorunda kaldığını açıklamıştı. Başarılı oyuncunun bu vedasının ardından yeni dizi anlaşmaları çıkmıştı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Gülsim Ali İlhan, havuz başındaki pozlarıyla nefesleri kesti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.