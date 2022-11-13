Hande Sarıoğlu Durdurulmak Bilmiyor! Bacak Bacak Üstüne Atınca Her Şeyi Belli Oldu! Kalça Dansından Sonra Bunu da Yaptı… “Yok Artık!”
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, durdurulmak nedir bilmiyor! Cesur kıyafetleriyle gündeme sık sık gelen Hande Sarıoğlu, giymiş olduğu mini etekle bacak bacak üstüne atınca her şeyi belli oldu. Arabanın önce kalça dansı yaparak kısa bir süre önce gündeme gelen Hande Sarıoğlu, en sonunda bunu da yaptı! İşte milyonların “Yok artık” dediği o kareler…
Dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşınca Habertürk’teki işinden olan Hande Sarıoğlu, o gün bugün gündemden düşmüyor. Sunuculuk kariyerinden sonra Youtube üzerinden bir kanal açan Hande Sarıoğlu, yayınlar yaparak herkesin dikkatini üzerinde çekiyordu. Muhteşem bir fiziğe sahip olan Hande Sarıoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tek bir paylaşım nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.