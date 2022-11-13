- 13 Kas 2022 - 21:27 G: 13 Kas 2022 - 21:44

Hande Sarıoğlu Durdurulmak Bilmiyor! Bacak Bacak Üstüne Atınca Her Şeyi Belli Oldu! Kalça Dansından Sonra Bunu da Yaptı… “Yok Artık!”

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, durdurulmak nedir bilmiyor! Cesur kıyafetleriyle gündeme sık sık gelen Hande Sarıoğlu, giymiş olduğu mini etekle bacak bacak üstüne atınca her şeyi belli oldu. Arabanın önce kalça dansı yaparak kısa bir süre önce gündeme gelen Hande Sarıoğlu, en sonunda bunu da yaptı! İşte milyonların “Yok artık” dediği o kareler…

Dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşınca Habertürk’teki işinden olan Hande Sarıoğlu, o gün bugün gündemden düşmüyor. Sunuculuk kariyerinden sonra Youtube üzerinden bir kanal açan Hande Sarıoğlu, yayınlar yaparak herkesin dikkatini üzerinde çekiyordu. Muhteşem bir fiziğe sahip olan Hande Sarıoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tek bir paylaşım nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Kas 2022 - 21:27 Ankara- Yaşam

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