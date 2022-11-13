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13 Kas 2022 - 21:27

Hande Sarıoğlu Durdurulmak Bilmiyor! Bacak Bacak Üstüne Atınca Her Şeyi Belli Oldu! Kalça Dansından Sonra Bunu da Yaptı… “Yok Artık!”

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, durdurulmak nedir bilmiyor! Cesur kıyafetleriyle gündeme sık sık gelen Hande Sarıoğlu, giymiş olduğu mini etekle bacak bacak üstüne atınca her şeyi belli oldu. Arabanın önce kalça dansı yaparak kısa bir süre önce gündeme gelen Hande Sarıoğlu, en sonunda bunu da yaptı! İşte milyonların “Yok artık” dediği o kareler…