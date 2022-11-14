Arka Sokaklar Dizisine Mesut Komiser Geri Dönüyor! Kararını Verdi! Sadece 3 Bölüm İçin Rekor Ücret Alacak… “Ali Komiser Ne Zaman Gelecek?”
Kanal D ekranlarının en uzun ömürlü dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, yeniden diziye dönecek ama sadece 3 bölüm için! Rekor bir teklif alan Şevket Çoruh’un ardından gözler Ali Komiser’e döndü! Birçok kişi ise “Ali Komiser ne zaman gelecek?” sorularını sordular! İşte Mesut Komiser’in gelişi…
Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Başar ve İlker İnanoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisi, her bölümüyle büyük bir eğeni topluyor. Yıllardır Cuma akşamlarını sallayan Arka Sokaklar dizisinden bu sezon Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh ayrılmıştı. Başarılı oyuncunun ayrılmasının ardından aylar geçmişti ki, güzel haber sonunda geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.