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13 Kas 2022 - 22:23

Arka Sokaklar Dizisine Mesut Komiser Sonunda Dönüyor! Sadece 3 Bölüm İçin Rekor Ücret Alacak… “Ali Komiser Ne Zaman Gelecek?”

Kanal D ekranlarının en uzun ömürlü dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, yeniden diziye dönecek ama sadece 3 bölüm için! Rekor bir teklif alan Şevket Çoruh’un ardından gözler Ali Komiser’e döndü! Birçok kişi ise “Ali Komiser ne zaman gelecek?” sorularını sordular! İşte Mesut Komiser’in gelişi…