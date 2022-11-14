- 14 Kas 2022 - 09:53 G: 14 Kas 2022 - 10:01

Altını Olanlar Yandı! Yatırımcılar Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı Bile… 14 Kasım Altın Fiyatları Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor?

Yatırımını altına yapan vatandaş, kur yüksekken gülen yüzünü bu sabah astı. Birkaç gündür görülen yüksek rakamlar yerini yeniden düşüşe bıraktı. Strese girmeyen vatandaşın kalmadığı yeni fiyatlandırmayla birlikte görülen düşüşler herkesi şaşkına çevirdi. Ön görülerin hepsinin yanlış çıktığı son durumla alakalı merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık.

14 Kasım 2022 Pazartesi günü itibariyle, döviz ve altın kurundaki son durum vatandaşlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor. Son bir haftadır yüksek rakamlarla seyreden altın, yatırımcısına derin bir oh çektirmişti. Şimdiyse herkesin tüm ön görülerini baştan aşağıya değiştiren yeni rakamları aynı zamanda da değişimin nedenini sizin için daha da yakından inceledik. Peki, döviz ve altında son durum ne şekilde?

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14 Kas 2022 - 09:53 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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Altının Fiyatları Uçuşa Geçti! Dikkat: O Tarihte Radar Var! Yönü Belli Olacak! Yatırımcılar Sevinseler Mi Üzülseler Mi Bilemediler! İşte 12 Kasım Altın Fiyatları…
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Altın Yatırımı Yapanlar Köşeyi Döndü! Öyle Bir Yükseliş Yaşanıyor Ki, Kuyumcularda Kazanlar Kaynıyor! Yastık Altları Kabardıkça Kabarıyor…
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Altın, Euro Ve Dolar’ı Olanları Pişman Edecek; Uyutmayacak Haber! Yatırım Yapanların Sonunda Yüzü Güldü Ama… Kurdaki Hareketlenme Resmen Kafa Göz Yardı!
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