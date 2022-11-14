Altını Olanlar Yandı! Yatırımcılar Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı Bile… 14 Kasım Altın Fiyatları Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor?
Yatırımını altına yapan vatandaş, kur yüksekken gülen yüzünü bu sabah astı. Birkaç gündür görülen yüksek rakamlar yerini yeniden düşüşe bıraktı. Strese girmeyen vatandaşın kalmadığı yeni fiyatlandırmayla birlikte görülen düşüşler herkesi şaşkına çevirdi. Ön görülerin hepsinin yanlış çıktığı son durumla alakalı merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık.
14 Kasım 2022 Pazartesi günü itibariyle, döviz ve altın kurundaki son durum vatandaşlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor. Son bir haftadır yüksek rakamlarla seyreden altın, yatırımcısına derin bir oh çektirmişti. Şimdiyse herkesin tüm ön görülerini baştan aşağıya değiştiren yeni rakamları aynı zamanda da değişimin nedenini sizin için daha da yakından inceledik. Peki, döviz ve altında son durum ne şekilde?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.