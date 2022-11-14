Altını Olanlar Yandı! Yatırımcılar Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı Bile… 14 Kasım Altın Fiyatları Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor?

14 Kasım 2022 Pazartesi günü itibariyle, döviz ve altın kurundaki son durum vatandaşlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor. Son bir haftadır yüksek rakamlarla seyreden altın, yatırımcısına derin bir oh çektirmişti. Şimdiyse herkesin tüm ön görülerini baştan aşağıya değiştiren yeni rakamları aynı zamanda da değişimin nedenini sizin için daha da yakından inceledik. Peki, döviz ve altında son durum ne şekilde?

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