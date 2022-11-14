Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Kasım 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara 14 Kasım 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Elektrik altyapısında gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarının ortaya çıkardığı elektrik kesintileri yeni haftada da Ankaralıları etkiliyor. Ortaya çıkan elektrik kesintilerine karşı önlem almak için harekete geçen Ankaralılar için bir duyuru yayınlamış olan Başkent EDAŞ ise, Ankara’da bugün elektrik kesintilerinin etkili olacağı ilçeleri açıklamış bulunuyor. Peki, 14 Kasım 2022 Pazartesi Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 14 Kasım 2022 Pazartesi Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
ANKARA, AKYURT, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
14.11.2022 09:45 - 17:15
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEŞİK, CUMHURİYET, HANLARÖNÜ, KIZIK, 9MAYIS 90, DR. NESLİHAN ÖZENLİ, SEDEF, ANKARA., GEÇİT
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇINAR, DURU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.11.2022 10:32 'da verilmesi planlanmaktadır.
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 14.11.2022 10:30 - 17:30 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI, 2206, SİTE KÖY MOBİLYALCILAR YAPI KOP., 2203, 2216, 2207, 2205, 2204, 2208, 2222, KAVAKLI YOLU/1, 2218
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLI, 2200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, KAZIM KARABEKİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, AYAŞ, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 14.11.2022 09:30 - 17:30 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAĞMURDEDE, KARAKÖY, ÖREN
Bakım Çalışması
14.11.2022 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FERUZ, EVCİ, SALİHLER, SARILAR, İNE, KINIK, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, AŞAĞIADA, KIRKIRCA, ÖRENCİK, TURNALI
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HACIMEMİ, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HACIRECEP, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 14.11.2022 10:00 - 12:00 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLYURT, GÜVENLİK, KIBRIS, BAĞLAR, ÇİFTEVLER, FARABİ
Bakım Çalışması
14.11.2022 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 714, RABİNDRANATH TAGORE, 727, SİMON BOLİVAR, KİŞİNEV, 721
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÜNİVERSİTELER, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İŞÇİ BLOKLARI, 1481 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.11.2022 13:42 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KEKLİK PINARI, 927 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇAMLITEPE, ŞEHİT GÜLERSİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, ÇUBUK, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
14.11.2022 09:45 - 17:15
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIMAYDOĞAN, YILDIRIMELÖREN, GAZİ KÜME, ALVEREN, ULUAĞAÇ, YEŞİLÖZ, TEVFİK YILMAZ
Bakım Çalışması
14.11.2022 09:15 - 17:15
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAGÖL, GÖKÇEDERE, EĞRİEKİN, MISIR, KARACA, SÜLÜKLÜ, YASEMİN, ADAÇAYI 4, ADAÇAYI 2, ADA 1, ADAÇAYI, ENFES, YİĞİTLİ, ADAÇAYI 3, ARAZİ YOLU
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık ArızaÇalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELKENT, 2617 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İSTASYON, TÜZÜN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2524 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 14.11.2022 09:30 - 17:30 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, TOKALAK, HÜSÜN, KANLICADERE, DİBEK, KAZOĞLU, AŞAĞI SARPUN, GONCAGÜL, KERPİÇ, ÖKSÜZLER, KOÇCUĞAZ, HACIÖMER, GERİŞ, KOKURDAN, DİPRECCİ, KURTOĞLU
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT KUBİLAY, SELİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KALABA, FATİH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 14.11.2022 09:00 - 17:00 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1313, 1312, 1319 SERHAT YAPI KOOPERATİFİ, 1314, 1305, 1308, 1315, 1311, 1128, 1312/1, 1309, MİMAR BAŞAK CENGİZ, 1317
Bakım Çalışması
14.11.2022 10:00 - 12:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BATI BULV. ORKOP SİTESİ, 2333, 2333 ARZUM HUZUR SİTESİ, 2334
Bakım Çalışması
14.11.2022 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 357, SAMİ EFENDİ, VATAN, 369, ŞEHİT TUGAY CAN KIZILIRMAK, İVEDİK, ŞEHİT CEM ERSEVER, 366
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, 2328 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KENTKOOP, BATIKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, YAKACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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14 Kas 2022 - 10:36 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.