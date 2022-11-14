Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Kasım 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 14 Kasım 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik altyapısında gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarının ortaya çıkardığı elektrik kesintileri yeni haftada da Ankaralıları etkiliyor. Ortaya çıkan elektrik kesintilerine karşı önlem almak için harekete geçen Ankaralılar için bir duyuru yayınlamış olan Başkent EDAŞ ise, Ankara’da bugün elektrik kesintilerinin etkili olacağı ilçeleri açıklamış bulunuyor. Peki, 14 Kasım 2022 Pazartesi Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 14 Kasım 2022 Pazartesi Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

ANKARA, AKYURT, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

14.11.2022 09:45 - 17:15

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEŞİK, CUMHURİYET, HANLARÖNÜ, KIZIK, 9MAYIS 90, DR. NESLİHAN ÖZENLİ, SEDEF, ANKARA., GEÇİT

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇINAR, DURU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.11.2022 10:32 'da verilmesi planlanmaktadır.

ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 14.11.2022 10:30 - 17:30 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI, 2206, SİTE KÖY MOBİLYALCILAR YAPI KOP., 2203, 2216, 2207, 2205, 2204, 2208, 2222, KAVAKLI YOLU/1, 2218

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAKLI, 2200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZÜBEYDE HANIM, KAZIM KARABEKİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, AYAŞ, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 14.11.2022 09:30 - 17:30 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAĞMURDEDE, KARAKÖY, ÖREN

Bakım Çalışması

14.11.2022 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FERUZ, EVCİ, SALİHLER, SARILAR, İNE, KINIK, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN, AŞAĞIADA, KIRKIRCA, ÖRENCİK, TURNALI

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIMEMİ, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIRECEP, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 14.11.2022 10:00 - 12:00 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLYURT, GÜVENLİK, KIBRIS, BAĞLAR, ÇİFTEVLER, FARABİ

Bakım Çalışması

14.11.2022 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 714, RABİNDRANATH TAGORE, 727, SİMON BOLİVAR, KİŞİNEV, 721

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜNİVERSİTELER, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İŞÇİ BLOKLARI, 1481 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.11.2022 13:42 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KEKLİK PINARI, 927 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAMLITEPE, ŞEHİT GÜLERSİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, ÇUBUK, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

14.11.2022 09:45 - 17:15

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIMAYDOĞAN, YILDIRIMELÖREN, GAZİ KÜME, ALVEREN, ULUAĞAÇ, YEŞİLÖZ, TEVFİK YILMAZ

Bakım Çalışması

14.11.2022 09:15 - 17:15

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAGÖL, GÖKÇEDERE, EĞRİEKİN, MISIR, KARACA, SÜLÜKLÜ, YASEMİN, ADAÇAYI 4, ADAÇAYI 2, ADA 1, ADAÇAYI, ENFES, YİĞİTLİ, ADAÇAYI 3, ARAZİ YOLU

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık ArızaÇalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELKENT, 2617 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTASYON, TÜZÜN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2524 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 14.11.2022 09:30 - 17:30 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, TOKALAK, HÜSÜN, KANLICADERE, DİBEK, KAZOĞLU, AŞAĞI SARPUN, GONCAGÜL, KERPİÇ, ÖKSÜZLER, KOÇCUĞAZ, HACIÖMER, GERİŞ, KOKURDAN, DİPRECCİ, KURTOĞLU

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT KUBİLAY, SELİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KALABA, FATİH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 14.11.2022 09:00 - 17:00 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1313, 1312, 1319 SERHAT YAPI KOOPERATİFİ, 1314, 1305, 1308, 1315, 1311, 1128, 1312/1, 1309, MİMAR BAŞAK CENGİZ, 1317

Bakım Çalışması

14.11.2022 10:00 - 12:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BATI BULV. ORKOP SİTESİ, 2333, 2333 ARZUM HUZUR SİTESİ, 2334

Bakım Çalışması

14.11.2022 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 357, SAMİ EFENDİ, VATAN, 369, ŞEHİT TUGAY CAN KIZILIRMAK, İVEDİK, ŞEHİT CEM ERSEVER, 366

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATI SİTESİ, 2328 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KENTKOOP, BATIKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKACIK, YAKACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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