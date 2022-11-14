Ezgi Eyüpoğlu’nun Üzerine Yapışan Taytı Nefesleri Kesti! “Kaan Yıldırım Dönsen de Çok Geç!” Fiziğiyle Ortalığı Yaktı Kavurdu… “Yangın Yeri!”

En son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde boy gösteren Ezgi Eyüpoğlu, hayat verdiği karakterle çok beğenilmişti. Normalde dizide sadece 3 – 4 bölüm bulunacak olan Ezgi Eyüpoğlu, oyunculuk yeteneklerini konuşturup diziye çok yakışınca uzun bir süre ekran dünyasını sallamıştı. Teşkilat dizisinden ayrıldıktan hemen sonra kafa tatillerine çıkan Ezgi Eyüpoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım dudakların uçuklamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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