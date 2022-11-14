- 14 Kas 2022 - 10:49 G: 14 Kas 2022 - 10:54

Ezgi Eyüpoğlu’nun Üzerine Yapışan Taytı Nefesleri Kesti! “Kaan Yıldırım Dönsen de Çok Geç!” Fiziğiyle Ortalığı Yaktı Kavurdu… “Yangın Yeri!”

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ezgi Eyüpoğlu’nun üzerine yapışan taytı nefesleri kökten kesti! “Kaan Yıldırım artık dönsen de çok geç” yorumlarını alan Ezgi Eyüpoğlu, fiziğiyle ortalığı yaktı kavurdu! İşte hayranlarından “Yangın yeri buralar” yorumlarını alan Ezgi Eyüpoğlu’nun o paylaşımı…

En son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde boy gösteren Ezgi Eyüpoğlu, hayat verdiği karakterle çok beğenilmişti. Normalde dizide sadece 3 – 4 bölüm bulunacak olan Ezgi Eyüpoğlu, oyunculuk yeteneklerini konuşturup diziye çok yakışınca uzun bir süre ekran dünyasını sallamıştı. Teşkilat dizisinden ayrıldıktan hemen sonra kafa tatillerine çıkan Ezgi Eyüpoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım dudakların uçuklamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Kas 2022 - 10:49 Ankara- Yaşam

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