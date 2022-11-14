Hangi Burcun Artık Bir Kalbi Yok? Gelen Vurdu Giden Vurdu… İşte Artık Sadece Kendini Düşünen Burçlar…
Son zamanlarda burçların insanlar üzerindeki etkisi özellikle yaşanan gezegenlerin retro hareketleri ve kanlı ay tutulmasıyla birlikte daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başlamış bulunuyor. Bu hareketlilikten olumlu etkilenmeyen burçlar ise, özellikle de kalbindeki yorgunluktan bir hayli yılmaya başlıyor. Sizde kalbi olmayan burçları merak eediyoeno
Son zamanlarda burçların insanlar üzerindeki etkisi özellikle yaşanan gezegenlerin retro hareketleri ve kanlı ay tutulmasıyla birlikte daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başlamış bulunuyor. Bu hareketlilikten olumlu etkilenmeyen burçlar ise, özellikle de kalbindeki yorgunluktan bir hayli yılmaya başlıyor. Kalpleri son derece kırılmış bir süreçten geçen bu burçlar, özellikle de şu sıralar sadece kendilerini düşünmeye başlamış bulunuyor! Peki, hangi burcun artık bir kalbi yok? Gelenin vurduğu gidenin vurduğu burçlar hangileri? İşte artık sadece kendini düşünen burçlar…
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14 Kas 2022 - 10:48 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.