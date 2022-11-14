- 14 Kas 2022 - 10:48 G: 14 Kas 2022 - 11:31

Hangi Burcun Artık Bir Kalbi Yok? Gelen Vurdu Giden Vurdu… İşte Artık Sadece Kendini Düşünen Burçlar…

Son zamanlarda burçların insanlar üzerindeki etkisi özellikle yaşanan gezegenlerin retro hareketleri ve kanlı ay tutulmasıyla birlikte daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başlamış bulunuyor. Bu hareketlilikten olumlu etkilenmeyen burçlar ise, özellikle de kalbindeki yorgunluktan bir hayli yılmaya başlıyor. Sizde kalbi olmayan burçları merak eediyoeno

Son zamanlarda burçların insanlar üzerindeki etkisi özellikle yaşanan gezegenlerin retro hareketleri ve kanlı ay tutulmasıyla birlikte daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başlamış bulunuyor. Bu hareketlilikten olumlu etkilenmeyen burçlar ise, özellikle de kalbindeki yorgunluktan bir hayli yılmaya başlıyor. Kalpleri son derece kırılmış bir süreçten geçen bu burçlar, özellikle de şu sıralar sadece kendilerini düşünmeye başlamış bulunuyor! Peki, hangi burcun artık bir kalbi yok? Gelenin vurduğu gidenin vurduğu burçlar hangileri? İşte artık sadece kendini düşünen burçlar…

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14 Kas 2022 - 10:48 - Burç Haberleri

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