Masterchef Yarışmasından Şok Eden Eleme! Burak Revanbahş Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Burak Revanbahş Kimdir, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir!

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında bir eleme günü daha geride kaldı. Dün akşam eleme potasında yer alan Görkem, Yağız, Burak, Tolga, Büşra ve Barış isimli yarışmacılardan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasına veda eden isim netleşti. O isme kilitlenmiş olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması izleyenleri, Burak’ın kim olduğunu da merak etmeye başladı! Peki, MasterChef yarışmasından Burak Revanbahş mı elendi? Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşındadır? Burak Revanbahş aslen nereli? İşte, detaylar…