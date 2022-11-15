Masterchef Yarışmasından Şok Eden Eleme! Burak Revanbahş Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Burak Revanbahş Kimdir, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir!
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında bir eleme günü daha geride kaldı. Dün akşam eleme potasında yer alan Görkem, Yağız, Burak, Tolga, Büşra ve Barış isimli yarışmacılardan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasına veda eden isim netleşti. İşte Masterchef yarışmacılarından Burak Revanbahş ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında bir eleme günü daha geride kaldı. Dün akşam eleme potasında yer alan Görkem, Yağız, Burak, Tolga, Büşra ve Barış isimli yarışmacılardan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasına veda eden isim netleşti. O isme kilitlenmiş olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması izleyenleri, Burak’ın kim olduğunu da merak etmeye başladı! Peki, MasterChef yarışmasından Burak Revanbahş mı elendi? Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşındadır? Burak Revanbahş aslen nereli? İşte, detaylar…
15 Kas 2022 - 09:01 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.