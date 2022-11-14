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14 Kas 2022 - 11:35

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Araba Pozuyla Ateşleri Yükseltti! Göğüs Dekoltesini, Minicik Eteğiyle Nasıl Oturacağını Şaşırdı! “Halis Misin Sen!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın araba pozları adeta ateşleri yükseltti. Göğüs dekoltesi bir yana, mini bir elbise giyen Hazal Çağlar araçta nasıl oturacağını şaşırdı! Hayranlarından “Halis misin sen ya” yorumlarını alan güzeller güzeli oyuncu, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…