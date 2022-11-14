Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Araba Pozuyla Ateşleri Yükseltti! Göğüs Dekoltesini, Minicik Eteğiyle Nasıl Oturacağını Şaşırdı! “Halis Misin Sen!”
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın araba pozları adeta ateşleri yükseltti. Göğüs dekoltesi bir yana, mini bir elbise giyen Hazal Çağlar araçta nasıl oturacağını şaşırdı! Hayranlarından “Halis misin sen ya” yorumlarını alan güzeller güzeli oyuncu, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Anadolu’nun sıcacık hikayesini ekranlara taşıyan Gönül Dağı dizisinin başrollerinde ise Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor. Dizide Asuman karakterine hayat veren Gönül Dağı dizisinin başarılı oyuncusu Hazal Çağlar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.