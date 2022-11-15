- 15 Kas 2022 - 09:00 G: 15 Kas 2022 - 09:01

Aşk Hayatı Çorap Söküğü Gibi Olan Burçlar Hangisidir? Biri Gelir Biri Gider? İşte Aynı Anda 10 Sevgilisi Olan Burçlar…

Burçların sahip olduğu karakteristik özelikler, insanların sadece iş yaşamında sorumluluk alıp almadığını ortaya koymuyor. Aynı zamanda aşk yaşamında nasıl bir insan olduğumuz konusunda da karşı tarafa ciddi ipuçları veren burçlarımız, flörtöz yapımız olup olmadığını doğrudan söylüyor. Sizde aşk hayatı adeta çorap söküğü gibi olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Burçların sahip olduğu karakteristik özelikler, insanların sadece iş yaşamında sorumluluk alıp almadığını ortaya koymuyor. Aynı zamanda aşk yaşamında nasıl bir insan olduğumuz konusunda da karşı tarafa ciddi ipuçları veren burçlarımız, flörtöz yapımız olup olmadığını doğrudan söylüyor. Bu bağlamda bazı burçların aşk hayatında flört etmelere doyamadığı bir gerçek iken; o burçlara sahip olan insanların aşık olma hissine aşık olduğunu gösteriyor! Peki, hangi burcun aşk hayatı çorap söküğü gibidir? Aşk hayatında birinin gelip birinin gittiği burçlar hangileridir? İşte aynı anda 10 sevgilisi olan burçlar…


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15 Kas 2022 - 09:00 - Burç Haberleri

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