Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun Eşi Ezgi Sertel Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyan Şaştı Kaldı! Ozan Çobanoğlu İle Yaşları Dikkat Çekti! Meğer Kendisinden Bile Ünlü Çıktı!
Ekranların fenomen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu’nun eşi kendisinden bile ünlü olan bir isim çıktı. Ozan Çobanoğlu’nun eşi Ezgi Sertel’in mesleğini öğrenenler ise, gözlerine inanamadı! İşte detaylar...
Ekranların fenomen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu’nun eşi kendisinden bile ünlü olan bir isim çıktı. Ozan Çobanoğlu’nun eşi Ezgi Sertel’in mesleğini öğrenenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi kimdir? Ezgi Sertel ile Çobanoğlu evli mi? Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 01:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.