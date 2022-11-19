- 19 Kas 2022 - 01:59 G: 19 Kas 2022 - 02:00

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun Eşi Ezgi Sertel Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyan Şaştı Kaldı! Ozan Çobanoğlu İle Yaşları Dikkat Çekti! Meğer Kendisinden Bile Ünlü Çıktı!

Ekranların fenomen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu’nun eşi kendisinden bile ünlü olan bir isim çıktı. Ozan Çobanoğlu’nun eşi Ezgi Sertel’in mesleğini öğrenenler ise, gözlerine inanamadı! İşte detaylar...

Ekranların fenomen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu’nun eşi kendisinden bile ünlü olan bir isim çıktı. Ozan Çobanoğlu’nun eşi Ezgi Sertel’in mesleğini öğrenenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi kimdir? Ezgi Sertel ile Çobanoğlu evli mi? Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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19 Kas 2022 - 01:59 - Magazin

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun Eşi Ezgi Sertel Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyan Şaştı Kaldı! Ozan Çobanoğlu İle Yaşları Dikkat Çekti! Meğer Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! mask
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