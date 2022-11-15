- 15 Kas 2022 - 09:00 G: 15 Kas 2022 - 09:01

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun Eşi Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Ezgi Sertel İle Yaş Farkını Duyanlar Şok Oldu! Ezgi Sertel Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Ekranların fenomen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu’nun eşi kendisinden bile ünlü olan bir isim çıktı. Ozan Çobanoğlu’nun eşi Ezgi Sertel’in mesleğini öğrenenler ise, gözlerine inanamadı! İşte detaylar...

Ekranların fenomen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu’nun eşi kendisinden bile ünlü olan bir isim çıktı. Ozan Çobanoğlu’nun eşi Ezgi Sertel’in mesleğini öğrenenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi kimdir? Ezgi Sertel ile Çobanoğlu evli mi? Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

15 Kas 2022 - 09:00 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Selin Ciğerci’nin Yeni Sevgilisi Hapı Yuttu! Gözlerini Resmen Dikti, Görenler Çılgına Döndü… Küs Olduğu Demet Akalın Bile Sessiz Kalamadı! mask
Selin Ciğerci’nin Yeni Sevgilisi Hapı Yuttu! Gözlerini Resmen Dikti, Görenler Çılgına Döndü… Küs Olduğu Demet Akalın Bile Sessiz Kalamadı!
Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i Öyle Bir Görsel Paylaştı Ki… “Şaka Mı Bu!” Gören Kızı, Kardeşi Sandı Ama Gerçek… Tüyler Diken Diken! mask
Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i Öyle Bir Görsel Paylaştı Ki… “Şaka Mı Bu!” Gören Kızı, Kardeşi Sandı Ama Gerçek… Tüyler Diken Diken!
Bensu Soral’dan Ortalığı Ayağa Kaldıracak Açıklama! Twitter, Instagram Sallanıyor… Daha Geçen Gün Bulunduğu Senaryo Akıllar Beyinleri Yaktı! mask
Bensu Soral’dan Ortalığı Ayağa Kaldıracak Açıklama! Twitter, Instagram Sallanıyor… Daha Geçen Gün Bulunduğu Senaryo Akıllar Beyinleri Yaktı!
Çağla Şıkel’in Yıllar Önceki Halini Görenler Buz Kesti! “Ne Olmuş Sana Be!” Yorum Üzerine Yorum Yapılıyor! Bu Hallerini Kimse Görmedi…. mask
Çağla Şıkel’in Yıllar Önceki Halini Görenler Buz Kesti! “Ne Olmuş Sana Be!” Yorum Üzerine Yorum Yapılıyor! Bu Hallerini Kimse Görmedi….
İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak'ı Hiç Böyle Görmediniz! Babası Bile Şok İçerisinde Kalacak! En Son Yıllar Önce…. mask
İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak'ı Hiç Böyle Görmediniz! Babası Bile Şok İçerisinde Kalacak! En Son Yıllar Önce….
Engin Altan Düzyatan’ın Son Hali Kıyameti Kopardı! “Seda Sayan’dan Halice Olmuş İşte!” Gören Duyan Şok İçerisinde Kalıyor… mask
Engin Altan Düzyatan’ın Son Hali Kıyameti Kopardı! “Seda Sayan’dan Halice Olmuş İşte!” Gören Duyan Şok İçerisinde Kalıyor…
Şarkıcı Zeliha Sunal’ın Eşinden Kahreden Haber Geldi! Nazmi Sunal Kimdir, Kaç Yaşındadır? Nazmi Sunal’ın Vefat Sebebi Şok Etti! mask
Şarkıcı Zeliha Sunal’ın Eşinden Kahreden Haber Geldi! Nazmi Sunal Kimdir, Kaç Yaşındadır? Nazmi Sunal’ın Vefat Sebebi Şok Etti!
Burcu Özberk’in Siyah, Dantelli İç Çamaşırlı Pozları Yürekleri Hoplattı! “Gerçek Olamayacak Kadar Güzelsin!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor… mask
Burcu Özberk’in Siyah, Dantelli İç Çamaşırlı Pozları Yürekleri Hoplattı! “Gerçek Olamayacak Kadar Güzelsin!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…
Masterchef Yarışmacıları Bu Kez Karakolluk Olacaklar! Program Biter Bitmez Birbirlerine Girdiler; Ağzına Geleni Söylediler! Acun Ilıcalı “Yapmayın Etmeyin” Dedikçe… mask
Masterchef Yarışmacıları Bu Kez Karakolluk Olacaklar! Program Biter Bitmez Birbirlerine Girdiler; Ağzına Geleni Söylediler! Acun Ilıcalı “Yapmayın Etmeyin” Dedikçe…
Yalı Çapkını Dizisindeki Seyran’ın Giydiği Geceliğin Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Öyle Böyle Para Harcanmamış! Asgari Ücretli Kafayı Yiyor! Tam Tamına… mask
Yalı Çapkını Dizisindeki Seyran’ın Giydiği Geceliğin Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Öyle Böyle Para Harcanmamış! Asgari Ücretli Kafayı Yiyor! Tam Tamına…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
23 İlde Ucuza Ev Satışları Başladı! Pırıl Pırıl Evler Sadece 400 Bin Lira… Bu Devirde Baba Oğluna Vermez! Hemen Başvurunuzu Yapın… mask
23 İlde Ucuza Ev Satışları Başladı! Pırıl Pırıl Evler Sadece 400 Bin Lira… Bu Devirde Baba Oğluna Vermez! Hemen Başvurunuzu Yapın…
Akaryakıta Devasa İndirim! Benzinlikler Dolup Dolup Taşacak... İşte Tarih! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 1.56 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları! mask
Akaryakıta Devasa İndirim! Benzinlikler Dolup Dolup Taşacak... İşte Tarih! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 1.56 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları!
Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i Öyle Bir Görsel Paylaştı Ki… “Şaka Mı Bu!” Gören Kızı, Kardeşi Sandı Ama Gerçek… Tüyler Diken Diken! mask
Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i Öyle Bir Görsel Paylaştı Ki… “Şaka Mı Bu!” Gören Kızı, Kardeşi Sandı Ama Gerçek… Tüyler Diken Diken!
Yargı Dizisinde Yekta Şimdi Hapı Yuttu! Asıl Oyun Şimdi Başlıyor… Ilgaz, Pars ve Eren Kafasına Çökecek! Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Yekta Şimdi Hapı Yuttu! Asıl Oyun Şimdi Başlıyor… Ilgaz, Pars ve Eren Kafasına Çökecek! Neler Oluyor?
Selin Ciğerci’nin Yeni Sevgilisi Hapı Yuttu! Gözlerini Resmen Dikti, Görenler Çılgına Döndü… Küs Olduğu Demet Akalın Bile Sessiz Kalamadı! mask
Selin Ciğerci’nin Yeni Sevgilisi Hapı Yuttu! Gözlerini Resmen Dikti, Görenler Çılgına Döndü… Küs Olduğu Demet Akalın Bile Sessiz Kalamadı!
Çağla Şıkel’in Yıllar Önceki Halini Görenler Buz Kesti! “Ne Olmuş Sana Be!” Yorum Üzerine Yorum Yapılıyor! Bu Hallerini Kimse Görmedi…. mask
Çağla Şıkel’in Yıllar Önceki Halini Görenler Buz Kesti! “Ne Olmuş Sana Be!” Yorum Üzerine Yorum Yapılıyor! Bu Hallerini Kimse Görmedi….

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL