Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun Eşi Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Ezgi Sertel İle Yaş Farkını Duyanlar Şok Oldu! Ezgi Sertel Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Ekranların fenomen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu’nun eşi kendisinden bile ünlü olan bir isim çıktı. Ozan Çobanoğlu’nun eşi Ezgi Sertel’in mesleğini öğrenenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun eşi kimdir? Ezgi Sertel ile Çobanoğlu evli mi? Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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