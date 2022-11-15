Şarkıcı Zeliha Sunal’ın Eşinden Kahreden Haber Geldi! Nazmi Sunal Kimdir, Kaç Yaşındadır? Nazmi Sunal’ın Vefat Sebebi Şok Etti!
Türk müziğinin popüler isimlerinden biri olan ve çıkardığı pek çok parçası ile hafızalara kazınan Zeliha Sunal’dan köyü haber geldi. Yaklaşık 30 yıldır evli olduğu eşi Nazmi Sunal’ı kaybettiği öğrenilen Zeliha Sunal, acı haberi kendisi sevenlerine verdi. Bu haberin ardından ise Nazmi Sunal’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı! İşte detaylar...
Türk müziğinin popüler isimlerinden biri olan ve çıkardığı pek çok parçası ile hafızalara kazınan Zeliha Sunal’dan köyü haber geldi. Yaklaşık 30 yıldır evli olduğu eşi Nazmi Sunal’ı kaybettiği öğrenilen Zeliha Sunal, acı haberi kendisi sevenlerine verdi. Bu haberin ardından ise Nazmi Sunal’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı! Peki, şarkıcı Zeliha Sunal’ın eşi kimdir? Nazmi Sunal kimdir, kaç yaşındadır? Nazmi Sunal ne oldu, öldü mü, nasıl öldü? İşte, detaylar…
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15 Kas 2022 - 09:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.