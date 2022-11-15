Şarkıcı Zeliha Sunal’ın Eşinden Kahreden Haber Geldi! Nazmi Sunal Kimdir, Kaç Yaşındadır? Nazmi Sunal’ın Vefat Sebebi Şok Etti!

Türk müziğinin popüler isimlerinden biri olan ve çıkardığı pek çok parçası ile hafızalara kazınan Zeliha Sunal’dan köyü haber geldi. Yaklaşık 30 yıldır evli olduğu eşi Nazmi Sunal’ı kaybettiği öğrenilen Zeliha Sunal, acı haberi kendisi sevenlerine verdi. Bu haberin ardından ise Nazmi Sunal’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı! Peki, şarkıcı Zeliha Sunal’ın eşi kimdir? Nazmi Sunal kimdir, kaç yaşındadır? Nazmi Sunal ne oldu, öldü mü, nasıl öldü? İşte, detaylar…

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