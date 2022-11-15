İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak'ı Hiç Böyle Görmediniz! Babası Bile Şok İçerisinde Kalacak! En Son Yıllar Önce….

Bir dönem babası İbrahim Tatlıses ile arasındaki küslük ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde evlendi. Şimdilerde aile problemleri defterini kapatmış olan Dilan Çıtak Tatlıses’in düğününde hem babası İbrahim Tatlıses hem de kardeşi İdo Tatlıses yer aldı. Öte yandan Dilan Çıtak Tatlıses’ten düğün sonrası gelen imaj değişikliği herkesi şaşırttı! Peki, Dilan Çıtak Tatlıses nasıl bir imaj değişikliğine gitti? Dilan Çıtak Tatlıses ne yaptı? İşte, detaylar…