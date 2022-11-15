Camdaki Kız Dizisinde Büyük Bomba Patladı! Nalan ve Hayri’yi Gören Kişi Seyircinin Başından Aşağı Kaynar Sular Döktü! Neler Oluyor? 

Gerçek bir yaşam hikayesinden ekranlara uyarlanan Camdaki Kız dizisinin son bölümü seyircisini şoke eden sahneleriyle tartışmaları sosyal medyada başlattı. Feride’den Gülcihan’a herkesin yeni sorunlar ile karşılaştığı Camdaki Kız dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, tartışmaları daha da alevlendirdi. Camdaki Kız dizisinde en büyük sorun ile karşılaşan ise, yasak aşkların tarafları Nalan ile Hayri oldu. Peki, Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

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