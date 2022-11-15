Camdaki Kız Dizisinde Büyük Bomba Patladı! Nalan ve Hayri’yi Gören Kişi Seyircinin Başından Aşağı Kaynar Sular Döktü! Neler Oluyor?
Gerçek bir yaşam hikayesinden ekranlara uyarlanan Camdaki Kız dizisinin son bölümü seyircisini şoke eden sahneleriyle tartışmaları sosyal medyada başlattı. Feride’den Gülcihan’a herkesin yeni sorunlar ile karşılaştığı Camdaki Kız dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, tartışmaları daha da alevlendirdi. İşte Camdaki Kız dizisi ile ilgili son detaylar...
Gerçek bir yaşam hikayesinden ekranlara uyarlanan Camdaki Kız dizisinin son bölümü seyircisini şoke eden sahneleriyle tartışmaları sosyal medyada başlattı. Feride’den Gülcihan’a herkesin yeni sorunlar ile karşılaştığı Camdaki Kız dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, tartışmaları daha da alevlendirdi. Camdaki Kız dizisinde en büyük sorun ile karşılaşan ise, yasak aşkların tarafları Nalan ile Hayri oldu. Peki, Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
15 Kas 2022 - 09:01 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.