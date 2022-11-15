Engin Altan Düzyatan’ın Son Hali Kıyameti Kopardı! “Seda Sayan’dan Halice Olmuş İşte!” Gören Duyan Şok İçerisinde Kalıyor…

Sette yaşadığı bir sakatlık nedeniyle rol aldığı Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı isimli diziye erken vade eden ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın ekranlara döneceği dizi belli oldu. Önümüzdeki günlerde Çöp Adam dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya başlayacak olan ünlü oyuncunun yeni dizisinin fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Ancak konuşulan Çöp Adam dizisinden çok Engin Altan Düzyatan’ın değişimi oldu. Peki, Engin Altan Düzyatan nasıl bir değişim geçirdi? Engin Altan Düzyatan estetik mi oldu? Engin Altan Düzyatan’ın son hali nasıl? İşte, detaylar…