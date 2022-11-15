Engin Altan Düzyatan’ın Son Hali Kıyameti Kopardı! “Seda Sayan’dan Halice Olmuş İşte!” Gören Duyan Şok İçerisinde Kalıyor…
Sette yaşadığı bir sakatlık nedeniyle rol aldığı Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı isimli diziye erken vade eden ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın ekranlara döneceği dizi belli oldu. Önümüzdeki günlerde Çöp Adam dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya başlayacak olan ünlü oyuncunun yeni dizisinin fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Ancak konuşulan Çöp Adam dizisinden çok Engin Altan Düzyatan’ın değişimi oldu. İşte Engin Altan Düzyatan ile ilgili son detaylar...
Sette yaşadığı bir sakatlık nedeniyle rol aldığı Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı isimli diziye erken vade eden ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın ekranlara döneceği dizi belli oldu. Önümüzdeki günlerde Çöp Adam dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya başlayacak olan ünlü oyuncunun yeni dizisinin fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Ancak konuşulan Çöp Adam dizisinden çok Engin Altan Düzyatan’ın değişimi oldu. Peki, Engin Altan Düzyatan nasıl bir değişim geçirdi? Engin Altan Düzyatan estetik mi oldu? Engin Altan Düzyatan’ın son hali nasıl? İşte, detaylar…
15 Kas 2022 - 09:01 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.