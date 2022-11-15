Bensu Soral’dan Ortalığı Ayağa Kaldıracak Açıklama! Twitter, Instagram Sallanıyor… Daha Geçen Gün Bulunduğu Senaryo Akıllar Beyinleri Yaktı!
Ekranların yeni dizisi olan Tuzak ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Bensu Soral, geçtiğimiz gün kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlüler dünyasında yeni bir polemik başlatan Bensu Soral’ın çocuk oyuncular ile ilgili söyledikleri, herkesi şaşırttı! İşte Bensu Soral ve son söyledikleri ile ilgili detaylar...
Ekranların yeni dizisi olan Tuzak ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Bensu Soral, geçtiğimiz gün kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlüler dünyasında yeni bir polemik başlatan Bensu Soral’ın çocuk oyuncular ile ilgili söyledikleri, herkesi şaşırttı! Peki, Bensu Soral ne dedi? Bensu Soral, çocuk oyuncular ile ilgili ne düşünüyor? Bensu Soral, çocuk oyuncuları destekliyor mu? İşte, detaylar…
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15 Kas 2022 - 09:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.