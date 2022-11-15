Bensu Soral’dan Ortalığı Ayağa Kaldıracak Açıklama! Twitter, Instagram Sallanıyor… Daha Geçen Gün Bulunduğu Senaryo Akıllar Beyinleri Yaktı!

Ekranların yeni dizisi olan Tuzak ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Bensu Soral, geçtiğimiz gün kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlüler dünyasında yeni bir polemik başlatan Bensu Soral’ın çocuk oyuncular ile ilgili söyledikleri, herkesi şaşırttı! Peki, Bensu Soral ne dedi? Bensu Soral, çocuk oyuncular ile ilgili ne düşünüyor? Bensu Soral, çocuk oyuncuları destekliyor mu? İşte, detaylar…

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