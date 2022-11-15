Yalı Çapkını Dizisinde O Oyuncunun Ayağa Kaydı! “Güle Güle!” Giden İsmi Duyanlar Göbek Atmaya Başladı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu…

Star TV ekranlarının reyting ibresini tavana çıkartan yapımı olan Yalı Çapkını dizisi, geçtiğimiz cuma bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Ekranlara gelen 8. son bölümü ile seyircisine adeta nefes tutturan Yalı Çapkını dizisinde yaşananlar, dizinin seyircisini şoktan şoka sürüklerken; özellikle de Suna’nın başına gelenler, ağızları açık bıraktı. Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan yeni bölümü ise, dizinin ilk vedasının sinyallerini verdi! Peki, Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor? Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde ne oldu? Yalı Çapkını dizisinden hangi oyuncu ayrılıyor? İşte, detaylar…

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