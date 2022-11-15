Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Kas 2022 - 12:23

Yalı Çapkını Dizisinde Seyran’ın Kırmızı Geceliği Kaç Lira? Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Öyle Böyle Para Harcanmamış! Asgari Ücretli Kafayı Yiyor! Tam Tamına…

STAR TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun giymiş olduğu her kıyafet gündemi sallıyor. Lüks markaların kıyafetlerini giyen Seyran karakterinin son bölümde giymiş olduğu dansöz kıyafeti ise dudakları uçuklattı. Asgari ücretli vatandaşların kafayı yemesine neden olan bu miktar öyle böyle değil! İşte Seyran’ın giymiş olduğu kıyafetin miktarı…