Yalı Çapkını Dizisinde Seyran’ın Kırmızı Geceliği Kaç Lira? Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Öyle Böyle Para Harcanmamış! Asgari Ücretli Kafayı Yiyor! Tam Tamına…
STAR TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun giymiş olduğu her kıyafet gündemi sallıyor. Lüks markaların kıyafetlerini giyen Seyran karakterinin son bölümde giymiş olduğu dansöz kıyafeti ise dudakları uçuklattı. Asgari ücretli vatandaşların kafayı yemesine neden olan bu miktar öyle böyle değil! İşte Seyran’ın giymiş olduğu kıyafetin miktarı…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını, Cuma akşamlarının yıldızı konumuna geliyor. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinde Seyran’ın dans ettiği sahne seyircilerin dudaklarını uçuklatmıştı. Dizide Seyran’ın giydiği kıyafetin fiyatı ise merak konusu olunca tüm film koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.