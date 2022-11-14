- 14 Kas 2022 - 16:08 G: 14 Kas 2022 - 16:12

Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozu Yürek Yaktı! “Alttan Kapatsan Üsten Açılır!” Hayranlarının Nutku Tutuldu; Alev Alev! Sütyen Giymeyince Olanlar Oldu…

Yakın zamanda ekranlara Sıfırıncı Gün dizisiyle dönecek olan Aybüke Pusat’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu iç çamaşırsız pozlar yürekleri yaktı. Sütyen giymeyen Aybüke Pusat’ı o halde görenler ise “Alttan kapatsan üsten açılır” yorumlarında bulundular! Fiziğiyle bir kez daha büyüleyen Aybüke Pusat’a yorum üzerine yorum geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her Yerde Sen dizisinde tanıştığı Furkan Andıç’la adı uzun bir süredir aşk dedikodularına karışan Aybüke Pusat, sessizliğini koruyordu. Dizide tanıştıktan birkaç ay sonra sevgili oldukları iddia edilen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, geçtiğimiz günlerde sarılırken görüntülenmişlerdi. Hayatında birisinin olduğunu belli eden ifadelerde bulunan ama kim olduğunu açıklamayan Aybüke Pusat’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise yürekleri ağızlara getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Kas 2022 - 16:08 Ankara- Yaşam

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Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozu Yürek Yaktı! “Alttan Kapatsan Üsten Açılır!” Hayranlarının Nutku Tutuldu; Alev Alev! Sütyen Giymeyince Olanlar Oldu… mask
Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozu Yürek Yaktı! “Alttan Kapatsan Üsten Açılır!” Hayranlarının Nutku Tutuldu; Alev Alev! Sütyen Giymeyince Olanlar Oldu…
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