Aybüke Pusat’ın İç Çamaşırsız Pozu Yürek Yaktı! “Alttan Kapatsan Üsten Açılır!” Hayranlarının Nutku Tutuldu; Alev Alev! Sütyen Giymeyince Olanlar Oldu…

Her Yerde Sen dizisinde tanıştığı Furkan Andıç’la adı uzun bir süredir aşk dedikodularına karışan Aybüke Pusat, sessizliğini koruyordu. Dizide tanıştıktan birkaç ay sonra sevgili oldukları iddia edilen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, geçtiğimiz günlerde sarılırken görüntülenmişlerdi. Hayatında birisinin olduğunu belli eden ifadelerde bulunan ama kim olduğunu açıklamayan Aybüke Pusat’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise yürekleri ağızlara getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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