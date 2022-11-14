Teşkilat Dizisinde Büyük Bomba Patladı! Bu Kez Zehra Bile Engel Olamayacak… Fragmanda Kıyametler Kopuyor!

Ekranların seyircisi bol yapımlarından biri olan Teşkilat dizisinin yeni bölümü, dün akşam ekranlara geldi. Seyirci karşısına 55. yeni bölümü ile çıkan Teşkilat dizisi, yeni bölümünde yer alan sahneleri ile bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Teşkilat dizisinin yeni bölümü çok ses getirmeyi başarmışken; özellikle o sahneden sonra şimdiden dizinin bir sonraki bölüm fragmanı merak ile beklenmeye başladı! Peki, Teşkilat dizisinin son bölümünde ne oldu? Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...