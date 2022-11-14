Teşkilat Dizisinde Büyük Bomba Patladı! Bu Kez Zehra Bile Engel Olamayacak… Fragmanda Kıyametler Kopuyor!
Ekranların seyircisi bol yapımlarından biri olan Teşkilat dizisinin yeni bölümü, dün akşam ekranlara geldi. Seyirci karşısına 55. yeni bölümü ile çıkan Teşkilat dizisi, yeni bölümünde yer alan sahneleri ile bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Teşkilat dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların seyircisi bol yapımlarından biri olan Teşkilat dizisinin yeni bölümü, dün akşam ekranlara geldi. Seyirci karşısına 55. yeni bölümü ile çıkan Teşkilat dizisi, yeni bölümünde yer alan sahneleri ile bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Teşkilat dizisinin yeni bölümü çok ses getirmeyi başarmışken; özellikle o sahneden sonra şimdiden dizinin bir sonraki bölüm fragmanı merak ile beklenmeye başladı! Peki, Teşkilat dizisinin son bölümünde ne oldu? Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
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14 Kas 2022 - 16:12 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.