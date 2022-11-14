Çağla Şıkel’in Yıllar Önceki Halini Görenler Buz Kesti! “Ne Olmuş Sana Be!” Yorum Üzerine Yorum Yapılıyor! Bu Hallerini Kimse Görmedi….
Şimdilerde kariyerini daha çok sunuculuk alanına çevirmiş olan Çağla Şıkel’den çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Fit görüntüsü ve güzelliği ile her dönem dikkat çeken ünlü isimlerden biri olan Çağla Şıkel, bu kez geçmişten bir kare ile takipçilerinin karşısına çıktı. İşte Gençlik yıllarından Çağla Şıkel...
Şimdilerde kariyerini daha çok sunuculuk alanına çevirmiş olan Çağla Şıkel’den çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Fit görüntüsü ve güzelliği ile her dönem dikkat çeken ünlü isimlerden biri olan Çağla Şıkel, bu kez geçmişten bir kare ile takipçilerinin karşısına çıktı. Çağla Şıkel’in eski hallerini görenler ise, gözlerine resmen inanamadı! Peki, Çağla Şıkel ne paylaştı? Çağla Şıkel’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? Çağla Şıkel’in eski hali nasıl? İşte, detaylar…
14 Kas 2022 - 16:18 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.